Лихач на "Приоре" залетел домой к новокузнечанину через проломленный забор

Накануне в частном секторе южной столицы Кузбасса произошло ДТП, в котором участвовали легковушка и забор.

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В субботу, 7 сентября, около 16:00 в Новокузнецке на улице Балтийской лихач на "Приоре" уничтожил забор и влетел во двор частного дома.

– Водитель автомобиля "Лада Приора" совершил съезд с дороги, повредил дорожное ограждение и оказался на частной территории жилого дома, – сказали в ГИБДД Кузбасса.

Обошлось без пострадавших.

Теперь хозяину дома придется решать вопрос о восстановлении забора за счет виновника.

ГИБДД призывает кузбасских автомобилистов соблюдать ПДД.