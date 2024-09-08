Лихач на "Приоре" залетел домой к новокузнечанину через проломленный забор

Накануне в частном секторе южной столицы Кузбасса произошло ДТП, в котором участвовали легковушка и забор.
В субботу, 7 сентября, около 16:00 в Новокузнецке на улице Балтийской лихач на "Приоре" уничтожил забор и влетел во двор частного дома.
– Водитель автомобиля "Лада Приора" совершил съезд с дороги, повредил дорожное ограждение и оказался на частной территории жилого дома, – сказали в ГИБДД Кузбасса.
Обошлось без пострадавших.
Теперь хозяину дома придется решать вопрос о восстановлении забора за счет виновника.
ГИБДД призывает кузбасских автомобилистов соблюдать ПДД.