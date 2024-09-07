В Крыму в ДТП погибли три человека

Трое человек, среди которых ребенок 2015 года рождения, погибли в результате ДТП в Республике Крым, еще двое получили травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД по региону.

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"Предварительно установлено, что 7 сентября текущего года в 19:15 мск в Первомайском районе вблизи села Абрикосово 38-летний водитель автомобиля Citroen при проезде регулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении автомобилю Lada Granta, за рулем которого находился мужчина 1989 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия автомобиль Citroen, в котором находилась семья из четырех человек, съехал в кювет и после опрокидывания загорелся. Трое человек погибли, в том числе ребенок 2015 года рождения. Еще двое участников ДТП пострадали и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выясняют точную причину столкновения и другие обстоятельства происшествия. Ход проверки обстоятельств инцидента контролирует прокуратура Республики Крым, говорится в Telegram-канале ведомства.