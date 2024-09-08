Столкновение двух автомобилей в Новосибирске унесло жизнь пешехода

Женщина-пешеход погибла в ходе столкновения двух машин в Новосибирске.

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В Калининском районе Новосибирска водитель автомобиля Toyota Corolla пересекал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Volkswagen Polo. В результате столкновения один из автомобилей отбросило на тротуар, где находилась молодая женщина. Она скончалась до приезда медиков.

– В результате ДТП пешеход-женщина 23 лет получила травмы несовместимые с жизнью, – сообщили в ГАИ.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативной группы полиции. Обстоятельства столкновения и гибели женщины уточняются.