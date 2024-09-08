В Свердловской области в ДТП пострадали семь человек

Два легковых автомобиля столкнулись на 16-м км автодороги Серов - Сосьва в Свердловской области, в результате семь человек пострадали, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Omoda C5 выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Renault Daster, в котором находились четыре человека. Всего в результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых несовершеннолетние. Пострадавшие доставлены в травмпункт для обследования", - говорится в сообщении.

Серовская городская прокуратура взяла на контроль проведение расследования по факту ДТП.