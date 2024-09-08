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В Башкирии в ДТП погибли два человека

Два человека погибли, пять получили травмы в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Башкирии, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

В Башкирии в ДТП погибли два человека
© РИА Новости

Авария произошла на 194-м км автодороги Уфа - Оренбург в Мелеузовском районе. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в кювет и опрокинулся, еще две машины столкнулись.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Toyota и его пассажирка скончались до приезда скорой медицинской помощи. Также со всех автомобилей доставлены в медучреждение пять человек. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы. Подробности ДТП уточняются", - сказано в сообщении.

ДТП
Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser
Toyota
ГИБДД