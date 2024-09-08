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СМИ: в Нигерии около 50 человек погибли в ДТП

Как минимум 48 человек погибли в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в Нигерии. Бензовоз врезался в штате Нигер в грузовик, перевозивший пассажиров и крупный рогатый скот, что привело к сильному пожару, сообщает газета Punch.

В Нигерии около 50 человек погибли в ДТП
© globallookpress.com

Авария произошла из-за лобового столкновения двух автомобилей. Как сообщил генеральный директор Агентства чрезвычайных ситуаций штата Нигер Абдуллахи Баба-Араб, не менее 48 человек, обгоревшим до неузнаваемости, уже похоронены в тот же день в соответствии с мусульманскими обычаями.

Общее число погибших и пострадавших еще предстоит установить. На месте происшествия идут поисково-спасательные работы.

ДТП