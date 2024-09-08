Три девушки сгорели во врезавшейся в дерево машине  на Кубани

Автомобильная авария, жертвами которой на территории Гулькевичского района Краснодарского края стали три человека, произошла вечером в воскресенье.

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Как сообщили в пресс-службе ГУВД России по Кубани, эта трагедия произошла сегодня около 20:00 на автодороге "Гулькевичи -Кропоткин".

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля "ВАЗ-2115" на левом закруглении дороги не справился с управлением, после чего машина съехала с трассы и врезалась в дерево.

В результате столкновения автомобиль загорелся. Предположительно, в салоне машины находились три девушки. Никому из них выбраться не удалось - все они погибли. Их личности сейчас устанавливаются.

На месте ЧП в данный момент работают сотрудники полиции.