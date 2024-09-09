На Урале после столкновения с легковушкой фура упала с моста

На 1624 километре трассы Москва - Челябинск в автокатастрофе погибли водители двух машин.

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Трагедия случилась накануне около семи вечера в Усть-Катаве. По данным Госавтоинспекции области, мужчина 2003 года рождения на LADA Granta выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и врезался в MAN с полуприцепом, который вел мужчина 1968 года рождения.

От удара фура съехала в левый кювет и опрокинулась с моста.

Оба водителя скончались на месте.

"Спасатели Усть-Катавского отряда при помощи комплекта гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали тела и передали их сотрудникам полиции", - передает экстренное ведомство.

Кстати

Тем же вечером в Аргаяшском районе пожилой водитель на CHANGAN при выезде на главную дорогу не убедился в безопасности маневра и столкнулся с ВАЗ 21074. И он, и пассажир отечественного автомобиля скончались. Еще три человека госпитализированы.