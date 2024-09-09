Подросток попал под колеса автобуса с пассажирами в Крыму

В Ялте рейсовый автобус с пассажирами сбил подростка. Об этом сообщила прокуратура Крыма.

© Газета.ру

«Сегодня, 9 сентября 2024 года, в утреннее время водитель автобуса, двигавшегося по маршруту N9 в городе Ялте, допустил наезд на 15-летнего мальчика, стоявшего у правого края проезжей части дороги на улице Изобильной. В автобусе было 3 человека», — говорится в публикации.

Пострадавшего подростка доставили в больницу с травмами. Прокуратура взяла на контроль проверку.

До этого в Пермском крае произошло ДТП с участием главного редактора местной газеты «Пятница» Зарины Ситдиковой и врача-хирурга Виталия Кривощекова.

Авария произошла на 25-м километре автодороги «Пермь — Ильинский». По словам журналистки, внедорожник Hummer частью кузова выехал на встречную полосу, где врезался в ее машину. Женщина не смогла уклониться от столкновения, поскольку справа от ее машины находилось бетонное ограждение.

За рулем внедорожника Hummer ехал завотделением нейрохирургии Пермской краевой клинической больницы Виталий Кривощеков. Кроме Ситдиковой в аварии пострадали еще два человека.