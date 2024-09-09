Мотоциклист на скорости вылетел с байка из-за выбежавшей на дорогу собаки

Мотоциклист едва не разбился на трассе в Богородском районе Нижегородской области, когда на дорогу неожиданно выскочила собака, сообщает Telegram-канал Baza. Он также опубликовал кадры произошедшего, снятые самим байкером. На них видно, как выбежавший на трассу пес не оставил водителю шанса затормозить.

Канал отметил, что авария произошла 8 сентября. В результате столкновения мотоциклист выжил, но получил травмы. При этом собака не пережила аварию. Повреждения также получил мотоцикл, ему требуется ремонт.

Ранее в Выборгском районе Санкт-Петербурга мужчина погиб, катаясь на квадроцикле. По информации СМИ, авария произошла в садоводстве «Ника» под Агалатово. В день трагедии погибшему исполнилось 50 лет. Он не справился с управлением и съехал с дороги в канаву.

В Санкт-Петербурге ранее на мотоцикле разбилась вокалистка местной рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд. Она ехала с 35-летним мужчиной по внутреннему кольцу КАД.

До этого в Москве на Волоколамском шоссе произошла авария с тремя транспортными средствами. Там столкнулись два мотоциклиста и водитель автомобиля. Обоих байкеров доставили в больницу, один из них получил ожог ног, второй отделался ушибами и ссадинами.