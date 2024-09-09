Школьники пострадали в результате ДТП с автобусом и грейдером

В Пермском крае автобус, который перевозил школьников, врезался в грейдер. Об этом сообщает СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

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«В аварию попал автобус, который перевозил воспитанников спортивной школы города Чайковский. Пострадавших при столкновении с грейдером пришлось госпитализировать. Следователи возбудили уголовное дело», — говорится в публикации.

В результате аварии пострадали восемь человек. Пять из них — несовершеннолетние. Было возбуждено уголовное дело.