Мотоциклист упал со стометрового обрыва в Крыму

В горах Крыма мотоциклист сорвался со стометрового обрыва и погиб. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского МЧС.

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Инцидент произошел на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе вершины Беш-Куба.

«В горах погиб мотоциклист. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью», — уточнили в МЧС.

В ведомстве отметили, что сотрудники экстренных служб эвакуировали тело погибшего при помощи альпинистского снаряжения.

Ранее в районе Маяка на мысе Меганом мужчина скатился с горы и вывихнул правое предплечье. Медики оказали ему первую помощь, констатировали в МЧС.