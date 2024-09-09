Несколько машин столкнулись на 34-ом километре МКАД

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 34-го километра МКАД, в районе съезда № 33. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© вечерняя москва

— Движение в районе аварии затруднено, выбирайте пути объезда, — говорится в Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В настоящее время на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

6 сентября элитная иномарка Mercedes-Benz G-Класс въехала в строящийся пешеходный переход на Шелепихинском шоссе в Москве. Как рассказали очевидцы, водитель поспешил скрыться с места ДТП — его пока так и не нашли. Автомобиль пришлось доставать с пешеходного перехода при помощи крана.

Ранее грузовой автомобиль и автобус, в котором находились 27 рабочих, столкнулись на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) на территории поселения Щаповское в Новой Москве. В результате аварии три человека пострадало, один скончался на месте.