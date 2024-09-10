На трассе в Якутии перевернулся автобус с более чем 20 пассажирами

Автобус, в котором находятся более 20 пассажиров, перевернулся на трассе в Якутии, на место выехали спасатели. Об этом сообщили в республиканской службе спасения.

"Сегодня, 10 сентября, на 520-м км дороги Нерюнгри - Якутск на перевале Тит перевернулся автобус. В салоне находятся более 20 пассажиров. <…> В данное время на место происшествия выехали спасатели Алданского поисково-спасательного отряда службы спасения Якутии", - говорится в сообщении.

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Информация о пострадавших уточняется.