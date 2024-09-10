Автобус с более чем 20 пассажирами перевернулся на трассе в Якутии

Автобус, в котором было более 20 пассажиров, перевернулся на трассе «Лена» в Якутии. Об этом сообщили в региональной службе спасения.

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По данным ведомства, инцидент случился на 520-м километре трассы по направлению Нерюнгри — Якутск на перевале Тит.

На место происшествия выехали спасатели Алданского поисково-спасательного отряда Службы спасения Якутии. Информация по пострадавшим уточняется.

Накануне в Пермском крае автобус, который перевозил школьников, врезался в грейдер. В результате аварии пострадали восемь человек. Пять из них — несовершеннолетние. Было возбуждено уголовное дело.