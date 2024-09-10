Число погибших в ДТП с автобусом в Якутии увеличилось до четырех

Число погибших увеличилось до четырех человек в ДТП с участием пассажирского автобуса на трассе «Лена» в Якутии. Об этом сообщает МЧС Республики Саха. Всего в автобусе находились 35 человек, 34 из которых пострадали.

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«По уточненной информации, пострадали 34 человека, в том числе четверо погибли. Всего в автобусе находились 35 человек», - указано в сообщении.

По предварительным данным, автобус, следовавший по маршруту Нерюнгри - Алдан, съехал с трассы и опрокинулся. На месте происшествия прибыли спасатели, медицинские сотрудники и специалисты ГИБДД Алданского района. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства происшествия.