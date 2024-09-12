Двое детей пострадали в массовом ДТП в Нижнем Новгороде

Двое детей получили травмы в массовом ДТП в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Авария случилась 11 сентября в 20:50 на Московском шоссе. 63-летний водитель автомобиля «Лажа Гранта» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Mazda под управлением 35-летней женщины, в результате чего иномарку отбросило на стоящий впереди Hyundai.

В аварии пострадали девочки восьми и семи лет, находящиеся в Mazda. Их доставили в детскую городскую больницу.

Напомним, в тот же день три человека пострадали в ДТП с грузовиком.