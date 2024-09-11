ДТП с такси произошло в центре Кемерова

Очевидцы запечатлели кадры ДТП на Ноградской улице в Кемерове.

В центре Кемерова на оживленной улице столкнулись легковой автомобиль и такси. Судя по фото, предоставленным очевидцами, таксист заворачивал на Ноградскую улицу, когда в бок автомобиля влетела легковушка.

О пострадавших не сообщается. На данный момент обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала о серьезной аварии на Красноармейской улице Кемерова, в которую попали шесть транспортных средств. Также редакция размещала видео с кадрами аварии, которое предоставили очевидцы.