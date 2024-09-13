В Сочи два человека погибли в столкновении Chevrolet с большегрузом

В курортном микрорайоне Совет-Квадже Лазаревского района Сочи произошло ДТП с погибшими, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Автомобиль Chevrolet, выехав на полосу встречного движения, врезался в большегруз Shacman. По предварительной информации, водитель легковушки уснул за рулем.

В результате водитель и пассажир Chevrolet погибли. Еще два пассажира госпитализированы.

Сейчас проводится проверка. На месте ЧП одна из полос частично перекрыта. Полицейские регулируют движение.