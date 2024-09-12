Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулев попал в ДТП в Забайкальском крае. Об аварии он рассказал в своем Telegram-канале, заявив об ужасном состоянии местных дорог.

По словам парламентария, у него машины «вырвало подвеску» из-за ям на «знаменитой дороге Мациевская — Краснокаменск».

«Вот как обслуживают дорогу. Подвеску вырвал, ямы такие, что не объедешь. Не знаю, как вы живете. На многих препятствиях даже знаки не стоят. Я не знаю, кому еще об этом говорить. Когда министерство строительства этим займется?» - поинтересовался Андрей Гурулев.

Он записал видео, на котором видно сломанную машину, а также большую яму на дороге, заполненную дождевой водой. При этом само дорожное покрытие в многочисленных трещинах.

В 2023 году Забайкальский край, наряду с Ингушетией, Мордовией, Калмыкией и Чеченской республикой, вошел в число российских регионов, лидирующих по тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. При этом данные Научного центра безопасности дорожного движения МВД свидетельствовали о том, что в России увеличилось число дорожных аварий с пострадавшими, в них погибло 10 309 человек.