Момент ДТП с поездом и автоплатформой с САУ Paladin попал на видео

В американском штате Южная Каролина грузовой поезд столкнулся с тягачом, который перевозил гаубицу M109 Paladin. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в четверг, 12 сентября, в городе Гуз Крик. Авария попала на видео: на кадрах запечатлено, что прицеп тягача застрял на железнодорожном переезде с гаубицей. Поезд на большой скорости врезался в транспортное средство и задел артиллерийскую установку — от удара ее развернуло.

По данным местной полиции, в происшествии никто не пострадал. Участок дороги пришлось закрыть на ремонт. Информации о том, к какому подразделению принадлежит гаубица, а также об общем ущербе пока нет.

Напомним, что в феврале ДТП с участием военной техники произошло в Сочи — тогда КамАЗ с ЗРПК «Панцирь С-1» не вошел в поворот и перевернулся. Зенитная установка не пострадала, а грузовик отделался косметическими повреждениями.