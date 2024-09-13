В Новой Москве пешеход на электросамокате попал в ДТП с автобусом

В Новой Москве пешеход на электросамокате пострадал в результате столкновения с автобусом.

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

«По предварительной информации, пешеход пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода на электросамокате, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом», — приводит сообщение РИА Новости.

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