На МКАД произошла крупная авария

На внутренней стороне 10-го км МКАД столкнулись пять автомобилей, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Информация о пострадавших не поступала.

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На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в публикации.

Дептранс также сообщил, что в районе ДТП было затруднено движение. Сейчас его полностью восстановили.

В Приморском районе Петербурга 12 сентября двое молодых людей, ехавших на самокате, сбили мальчика. Инцидент произошел днем на улице Репищева. После произошедшего виновники скрылись с места аварии. Отмечается, что двое товарищей в возрасте 18–20 лет двигались на одном самокате, когда навстречу им бежали двое 10-летних мальчиков. На пешеходном переходе произошло столкновение.

Массовое ДТП, которое 10 сентября привело к огромной пробке на КАД в Санкт-Петербурге, попало на камеры видеонаблюдения. К столкновению семи автомобилей привел внезапный маневр. Через полчаса на трассе возникла девятикилометровая пробка.

Ранее врачи в Якутске спасли молодого человека после поездки на самокате. 19-летний парень прокатился на большой скорости с друзьями, после чего у него оторвалось нижнее веко. Специалисты офтальмологической больницы сделали экстренную операцию и восстановили слезный канал.