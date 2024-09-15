Стало известно, водители какого пола чаще попадают в аварии

Эксперты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» выяснили, как пол водителя автотранспорта влияет на его поведение на дороге и статистику дорожно-транспортных происшествий, сообщает «Газета.ру».

По словам ученых, существует стереотип, согласно которому женщины водят машину хуже мужчин. Считается, что они больше подвержены стрессу, плохо реагируют на непредвиденные ситуации и хуже ориентируются на местности, что чаще приводит к автоавариям.

Специалисты проанализировали около 160 тысяч судебных решений по делам о нарушении правил дорожного движения с 2010 по 2022 год. Как выяснилось, в более чем 90% случаев ответчиками по этим делам выступали мужчины. Исследователи провели нормализацию и рассчитали частоту аварий на дорогах с учетом разницы в доле водителей обоих полов (68% и 22% женщин соответственно). После корректировки гендерного дисбаланса выяснилось, что мужчины в 3,25 раза чаще становятся участниками ДТП, приводящих к заведению уголовных дел.

Ученые считают, что такая статистика говорит о разном отношении к вождению между мужчинами и женщинами. В большинстве случаев мужчины ездят быстрее и водят агрессивнее. Кроме того, мужчины вдвое чаще садятся за руль в нетрезвом состоянии. 75% автоаварий с летальным исходом или серьезными травмами для пострадавших происходит по вине мужчин. Также их в двух третях подобных случаев приговаривают к лишению свободы за совершенные правонарушения.