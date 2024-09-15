В Египте перевернулся автобус с российскими туристами

21 российский турист пострадал в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Автобус, следовавший из Шарм-эш-Шейха в Каир, перевернулся в провинции Суэц.

Внутри находились 43 иностранных туриста, 11 граждан Турции, 2 британца, 21 россиянин, 9 итальянцев и 4-ро египтян.

Стали известны подробности ДТП, в котором пострадали российские туристы в Турции

Все пострадавшие госпитализированы в Суэцкий медицинский комплекс, где объявлено чрезвычайное положение. Также сообщается, что министр здравоохранения Египта лично контролирует оказание помощи раненым.