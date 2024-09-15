В Приморье водитель маршрутки умер за рулем во время движения

Водитель маршрутного такси скончался за рулем во время движения во Владивостоке, после чего автобус стал неуправляем и столкнулся с двумя автомобилями. Находящиеся в салоне пассажиры не пострадали.

В региональном ГУ МВД России сообщили, что инцидент произошел примерно в полдень воскресенья, 15 сентября. В полицию сообщили о ДТП в районе остановки «Фабрика Заря».

«Установлено, что водитель маршрутного автобуса Газель Next двигался со стороны улицы Русской в направлении Маковского. 65-летнему водителю внезапно стало плохо, в результате чего транспортное средство потеряло управление. Произошло столкновения с двумя иномарками Toyota Vellfire и Subaru, двигавшимися в попутном направлении. Прибывшие медики констатировали смерть водителя», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что двадцать один турист из России пострадал в ДТП с автобусом на египетской трассе Суэц — Каир.