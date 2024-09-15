В Волгоградской области произошло массовое ДТП с военным грузовиком, фурой и легковым автомобилем, сообщает Telegram-канал «Волгоград №1».

Авария произошла в Городищенском районе около поселка Новый Рогачик. На видеозаписи с последствиями аварии видно, что военный «КамАЗ» с полуприцепом врезался в заднюю часть легкового автомобиля. Сильные повреждения получил другой грузовик с полуприцепом — у него разбита кабина. На место происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели МЧС и врачи скорой помощи.

Авария с участием грузовиков и легковой машины произошла накануне днем на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск», уточняет v102.ru. Водитель грузовика Mercedes наехал на «КамАЗ».