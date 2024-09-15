Инспектор ГИБДД сбил детей в Подмосковье. Об этом сообщает «МК».

Инцидент произошел в субботу вечером, 14 сентября, в поселке Михнево Ступинского городского округа. 27-летний мужчина ехал на личном автомобиле «Омода С5» и совершил наезд на троих мальчиков, которые внезапно выбежали на проезжую часть. В результате аварии пятилетний мальчик, а также два брата четырех и семи лет получили тяжелые травмы и были госпитализированы в больницу.

Отмечается, что два пострадавших брата являются гражданами Таджикистана. Их отец безработный, а мать работает кассиром. Пятилетний мальчик — гражданин Узбекистана. Его отец также нигде не работает.

Ранее в Казани наезд автомобиля марки Toyota Camry, закрепленного за полковником центрального аппарата МВД Татарстана Юрием Колпаковым, на шестилетнего мальчика попал на видео.