Легковушка загорелась после столкновения с административным зданием под Новосибирском
Смертельное ДТП произошло в поселке Кольцово в Новосибирской области.
Рано утром 14 сентября легковой автомобиль Nissan Murano на большой скорости влетел в административное здание поселка Кольцово в Новосибирской области. Машина частично въехала в дверной проем здания и застряла. Из-за столкновения легковушка загорелась. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники ДПС.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. Его тело извлекли из разрушенного автомобиля сотрудники МЧС.
На данный момент обстоятельства аварии уточняются.