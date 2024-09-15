Легковушка загорелась после столкновения с административным зданием под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло в поселке Кольцово в Новосибирской области.

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Рано утром 14 сентября легковой автомобиль Nissan Murano на большой скорости влетел в административное здание поселка Кольцово в Новосибирской области. Машина частично въехала в дверной проем здания и застряла. Из-за столкновения легковушка загорелась. На место прибыли спасатели, медики и сотрудники ДПС.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте. Его тело извлекли из разрушенного автомобиля сотрудники МЧС.

На данный момент обстоятельства аварии уточняются.