Российские туристы госпитализированы после ДТП в Египте

Все пострадавшие российские туристы в ДТП в Египте получили медпомощь, некоторые госпитализированы. Об этом сообщили в посольстве РФ в Каире.

«Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие получили медицинскую помощь, некоторые из них госпитализированы в больницы Суэца», — заявили в посольстве.

Дипломаты добавили, что держат на контроле ситуацию с попавшими в ДТП российскими туристами, им оказывают содействие. В Суэц направлен консульский сотрудник.

Обстоятельства аварии выясняются.

Автобус с туристами перевернулся на трассе Каир-Суэц 14 сентября. Отдыхающие возвращались в Шарм-эш-Шейх после экскурсии, в салоне был 21 россиянин.

По данным египетской прессы, всего в автобусе находились 43 иностранных туриста и четверо египтян. Помимо россиян пострадали граждане Турции, Британии, Италии. Погибших нет.

Источник в туристической отрасли сообщил, что россияне купили билеты на экскурсию в «уличном агентстве», передает РИА Новости.