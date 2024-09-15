Подросток за рулем устроил ДТП на Сахалине, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. По данным правоохранителей, в результате аварии пострадал несовершеннолетний водитель и два пассажира 15 и 16 лет.

В Долинском районе в результате ДТП пострадали подростки. 14 сентября 2024 в 22:50 на 30 км автодороги Южно-Сахалинск — Оха произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, несовершеннолетний водитель автомобиля Toyota Town Ace не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения, — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 16-летний водитель получил травмы, двум пассажирам была оказана разовая медицинская помощь. В настоящий момент полицейские проводят проверку.

Ранее в Чувашии пьяный водитель насмерть сбил двух подростков. По данным регионального управления МВД, мужчина наехал на девочек 2008 и 2009 годов рождения. Они стояли на обочине дороги по ходу движения транспорта.

До этого три девушки погибли в сгоревшем после ДТП автомобиле в Гулькевичском районе Краснодарского края. Водитель легковушки не справилась с управлением и врезалась в дерево, после чего ВАЗ-2115 вспыхнул. В УМВД по Краснодарскому краю уточнили, что авария произошла на автодороге Гулькевичи — Кропоткин.