В Омске в ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса

Два автомобиля и автобус столкнулись в Омске. В результате ДТП пострадали 11 пассажиров автобуса, среди которых шестилетний ребенок, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что 43-летняя водитель автомобиля Land Cruiser, двигаясь по улице 70 лет Октября, при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю LADA Granta и пассажирскому автобусу, следующему по маршруту №344. В результате аварии медицинская помощь понадобилась 11 из 12 пассажиров автобуса, в том числе 6-летней девочке", - сказано в сообщении.

ДТП произошло утром 15 сентября. Прокуратура Омска взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.