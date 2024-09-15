Водитель погиб при столкновении автомобиля с лосем в Прикамье

На трассе в Пермском крае легковушка столкнулась с лосем. Водитель погиб при столкновении, а неуправляемый автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

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Вечером 13 сентября на автодороге Кудымкар-Гайны в Пермском крае лось выбежал на дорогу и столкнулся с автомобилем Lada Granta, которым управлял 28-летний мужчина. От удара о четырехсоткилограммовую тушу животного водитель получил черепно-мозговую травму и погиб на месте. Сбитое животное отбросило на автомобиль, следующий по встречной полосе. Водитель и пассажир второй машины выбрались из помятого автомобиля при помощи очевидцев происшествия и были госпитализированы.

По словам свидетелей, неуправляемая Lada Granta проехала по дороге полтора километра, прежде чем съехать в кювет и перевернуться.

По факту ДТП проводится проверка.