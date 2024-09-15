В Челябинской области произошло массовое ДТП с участием грузовика МАЗ, который врезался в стоящие у светофора автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления МВД.

Авария произошла на 146-м километре трассы Южноуральск — Магнитогорск. В ДТП пострадали водитель и пассажир Lada Granta.

«По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем МАЗ, не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Он совершил столкновение с остановившимися впереди на запрещающий сигнал светофора автомобилем Lada Granta», — отмечается в сообщении.

По инерции Lada продвинулась вперед и врезалась в Hyundai Sonata, Kia Ceed и Geely Atlas. На видео с последствиями аварии видно, что две машины от удара съехали в кювет.