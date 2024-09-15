ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве

На Варшавском шоссе в Новой Москве произошло лобовое столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять транспортных средств. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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— Лобовое столкновение автомобилей произошло на Варшавском шоссе в Новой Москве. Всего повреждено 5 машин, медики осматривают 3 человека. Узнаем подробности, — говорится в материале агентства.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в ночь на 15 сентября на внешней стороне 93-го километра МКАД — в районе съезда № 93а.

За день до этого на внешней стороне пятого километра МКАД столкнулись несколько автомобилей. В этот же день на Северо-восточной хорде в районе 1-й улицы Измайловского Зверинца произошло столкновение нескольких автомобилей.

13 сентября в поселке Толстопальцево на улице Ленина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода и автобуса № 889. Ехавший на электросамокате восьмилетний мальчик не справился с управлением и столкнулся с автобусом.