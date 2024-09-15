В Челябинской области в ДТП с участием пяти автомобилей пострадали два человека

Два человека пострадали в результате ДТП с участием пяти автомобилей на трассе Южноуральск - Магнитогорск в Челябинской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.

"На 146-м км автодороги Южноуральск - Магнитогорск произошло столкновение пяти транспортных средств. <...> В результате ДТП травмы получили водитель Lada Granta 2003 года рождения и его пассажир 1979 года рождения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ не справился с управлением и столкнулся с остановившимися впереди на светофоре автомобилем Lada Granta, который по инерции продвинулся, в результате последовательно столкнулись еще три автомобиля.

"На данном участке производится реконструкция дорожного полотна", - говорится в Telegram-канале департамента.

Отмечается, что сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.