Верховный суд признал преимущество проехавшего на жёлтый свет водителя при ДТП на перекрёстке

Поворачивающая налево женщина не уступила дорогу транспортному средству, которое продолжило движение на жёлтый сигнал. При этом она двигалась на зелёный свет светофора, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела. Уточняется, что движущийся прямо водитель подъехал к перекрёстку в момент включения зелёного мигающего сигнала и продолжил движение на жёлтый. Ранее суд оштрафовал женщину на тысячу рублей за нарушение ПДД. Позже она подала апелляцию, но её отклонил Верховный суд со ссылкой на правила дорожного движения.