Водитель такси устроил смертельное ДТП на МКАД

На 59-м км МКАД произошло столкновение машины такси с Mazda и Mercedes, сообщает столичное управление ГАИ. В результате ДТП погибла пассажирка такси и еще два человека пострадали.

На 59-м километре внутренней стороны МКАД водитель автомобиля такси «Москвич» из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилями Mazda и Mercedes, — рассказали в инспекции.

Уточняется, что пострадавшую пассажирку такси успели доставить в больницу, однако врачи не смогли спасти ее. Сотрудники ГАИ продолжают устанавливать все детали трагедии.

Накануне, 15 сентября, стало известно, что сотрудник Госавтоинспекции сбил трех детей в поселке Михнево (Подмосковье). Установлено, что 27-летний мужчина в момент аварии был не при исполнении и следовал по личным делам на Omoda 5. Неожиданно на дорогу выбежали дети, но мужчина не успел затормозить. В итоге двух братьев четырех и семи лет и их пятилетнего друга госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель был в трезвом состоянии. По факту ДТП инициировано расследование.

Ранее в Чувашии водитель в нетрезвом состоянии насмерть сбил двух подростков в Ибресинском округе. По данным правоохранителей, погибшими оказались девочки 2008 и 2009 годов рождения.