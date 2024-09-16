9-летний ребенок попал под машину в Подмосковье

9-летний мальчик погиб под колесами автомобиля в Одинцовском городском округе Подмосковья. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Трагедия произошла на 28-м километре Можайского шоссе. Согласно имеющейся информации, ребенок перебегал дорогу в неположенном месте — в результате он попал под автомобиль Chevrolet, которым управлял 63-летний водитель.

Родителей мальчика рядом не оказалось. Он был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь ребенку. В данный момент полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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