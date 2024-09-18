В Волгограде в ДТП пострадали четыре человека

Столкновение двух автомобилей произошло в Волгограде. По предварительной информации, пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительной информации, в 18:35 напротив дома №236 по улице Менделеева произошло столкновение автомобилей Nissan и Peugeot. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, в том числе девятилетний ребенок", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, на месте работают экипажи Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и количество пострадавших.