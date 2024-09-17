На шоссе в Санкт-Петербурге перевернулась фура

На Московском шоссе в Санкт-Петербурге из-за аварии образовалась двухкилометровая пробка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Уточняется, что на шоссе перевернулась фура. Общественный транспорт из-за аварии следует с задержками.

Вечером 16 сентября автомобиль Toyota сбил двух детей на пешеходном переходе на улице Планерной в Москве. По версии следствия, в момент дорожно-транспортного происшествия (ДТП) водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора.

10 сентября многокилометровая пробка образовалась на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге из-за аварии с участием семи автомобилей. Отмечалось, что ДТП случилось на самом загруженном утром участке КАД — сразу после Большого Обуховского моста. Инцидент произошел в 08:30 мск. К девяти утра протяженность затора в районе 58-го километра внутреннего кольца КАД составила 9 км. Тогда ДТП обошлось без пострадавших.

Ранее на МКАД произошло массовое ДТП с несколькими автомобилями.