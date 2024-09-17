На Кубани четыре человека пострадали в массовом ДТП

В Кореновском районе Кубани произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

© На Кубани четыре человека пострадали в массовой аварии

По предварительной информации, около 11.20 на трассе Майкоп - Усть-Лабинск 18-летний водитель ВАЗ 2106 не справился с управлением, выехал на встречную полосу столкнулся с автомобилем Peugeot.

Отечественную легковушку от удара разорвало на две части, одна из которых отлетела в Nissan, ехавший по встречному направлению.

В результате пострадали четыре человека - водители и пассажиры автомобилей ВАЗ 2106 и Peugeot. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Движение на участке трассы затруднено. На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.