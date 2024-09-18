На федеральной трассе под Иркутском грузовик насмерть сбил велосипедистку

Женщина, ехавшая на велосипеде от Иркутска в сторону Ангарска, попала под колеса грузовика. Пострадавшая умерла до приезда скорой помощи. Водитель большегруза доставлен в больницу.

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Авария произошла в среду утром на 1870 километре трассы Р-255 "Сибирь". Водитель Hyundai Porter II сбил 44-летнюю велосипедистку, после чего грузовик врезался в столб.

Женщина погибла на месте происшествия. Водитель грузовика госпитализирован с травмами, сообщили в главке МВД по Иркутской области.