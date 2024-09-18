Автотурист на BMW M8 из Петербурга погиб в ДТП на Алтае

Прибывший из Санкт-Петербурга автотурист, управлявший спорткаром, погиб в результате ДТП в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В Кош-Агачском районе в ДТП погиб автотурист из Санкт-Петербурга, управлявший спорткаром. <…> Предварительно установлено, что 38-летний житель Санкт-Петербурга, двигаясь на автомобиле BMW M8, со стороны с. Ташанта в сторону с. Кош-Агач, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства в кювет. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия от полученных травм", - говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина прибыл в регион 15 сентября в компании автотуристов из Санкт-Петербурга. Они планировали проехать по Чуйскому тракту на элитных спортивных автомобилях. Все обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

По сведениям телеканала 78.ru погибший был генеральным директором компании, связанной с оборотом фармацевтической продукции.