В Костромской области столкнулись легковой автомобиль и поезд

Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом в Костромской области, произошло столкновение. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

"Сегодня в 00:10 на железнодорожном переезде между станциями Сендега и Дровинки (Костромская область) Северной железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП схода подвижного состава не было. Авария не повлияла на движение поездов.