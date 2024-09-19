На трассе М-5 в Челябинской области фура протаранила четыре машины

Фура протаранила несколько автомобилей на трассе в Челябинской области, есть пострадавший. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

© 1РегУралинформбюро - Информационное агенство Уральского Федерального округа

ДТП произошло около обеда 19 сентября на 1645-м километре автодороги М-5 "Урал". Водитель Skania (он перевозил битум) при движении на спуск перед рекой Юрюзань столкнулся с двигавшимися в попутном направлении четырьмя автомобилями: Hyundai, Nissan, "Газель" и Shacman.

"В результате ДТП есть пострадавший. На месте работают несколько экипажей ДПС. Сотрудниками Госавтоинспекции организован объезд для легковых транспортных средств через город Юрюзань", – рассказали в дорожной полиции.

Для грузовиков движение организовано через 1643-й и 1646-й километры трассы.