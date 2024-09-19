В Калининграде два автобуса решили поиграть в догонялки и попали в ДТП. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы в четверг, 19 сентября.

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Авария произошла примерно в 13:40 на пересечении проспектов Мира и Советского. О других подробностях не сообщается. Информации о пострадавших нет.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», ДТП образовало пробку в три стороны: по Ленинскому проспекту до пересечения с Театральной улицей, по проспекту Мира до Театральной и на Советском проспекте до дома №11.