Электромобиль Tesla взорвался после ДТП в США

В городе Уайт-Плейнс (США), расположенном недалеко от Нью-Йорка, произошла серьезная авария с участием Tesla. В результате ДТП два человека погибли, сообщает Jalopnik.com.

Как отмечается, авария произошла в минувший понедельник. Электромобиль перескочил бордюр, врезался в дерево и затем - в жилой дом.

«Электромобиль взорвался, ранив случайного прохожего», - говорится в публикации.

Уточняется, что в доме, в который врезался Tesla, никого не было. Когда спасатели прибыли на место ЧП, и машина, и здание были в огне. Следователи полагают, что две женщины, которые были внутри машины, «оказались в ловушке внутри».

Ранее сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте произошло массовое ДТП с участием автомобиля Tesla и еще трех машин. Водитель электромобиля погиб в результате аварии. Отмечалось, что аварию спровоцировал водитель Tesla, который не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с автомобилем Toyota. От удара иномарки отбросило на автомобили Chevrolet и LiXiang.