Три человека погибли в ДТП с такси на западе Москвы

В результате аварии с такси на западе Москвы погибли три человека, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

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«Ночью на Мичуринском проспекте в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль «Форд» под управлением мужчины 1997 г.р», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, в ДТП погибли водитель такси и две пассажирки, родившиеся в 2001 и 1998 годах. Также медицинская помощь понадобилась водителю и двум пассажирам автомобиля «Форд».

Прокуратура следит за процессом возбуждения уголовного дела по части 5 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Статья предполагает наказание до семи лет лишения свободы.

В конце августа в центре Москвы произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них врезался в ресторан Krombacher BeerKitchen на 1-й Тверской-Ямской улице, 19. Тогда никто не пострадал, и ресторан продолжил работать в обычном режиме.