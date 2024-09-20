Крупная авария с грузовиком парализовала движение на МКАД

Легковой автомобиль врезался в стоящий грузовик на МКАД в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

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«На внешней стороне 7-го км МКАД (в районе д. 34с4 по ул. Молдагуловой) водитель легкового автомобиля столкнулся с остановившимся на проезжей части грузовиком. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено. В ведомстве автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

До этого автомобиль ДПС в Санкт-Петербурге сбил велосипедистку, проезжая перекресток в Невском районе города на красный сигнал светофора.

В МВД заявили, что наряд гашников оказал первую помощь велосипедистке и вызвал бригаду медиков.

В августе в центре Москвы автомобиль МВД сбил водителя самоката. ДТП произошло на Нижегородской улице. По словам очевидцев, самокатчик двигался по проезжей части на шеринговом СИМ. Отмечается, что самокатчик получил травмы. Пострадавшего увезли на скорой в больницу.